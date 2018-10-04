Болтон: США по-прежнему не считают Палестину полноценным государством

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Американская администрация по-прежнему не признает Государство Палестина. Это подтвердил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, принявший в среду участие в регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он охарактеризовал Палестину как "так называемое государство". В связи с этим у советника американского лидера поинтересовались, способствует ли такая риторика, по мнению Вашингтона, урегулированию палестино-израильского конфликта, является ли она продуктивной. "Она является точной. Это не государство", - ответил Болтон.

При этом он утверждал, что использование такой риторики не противоречит декларируемому Соединенными Штатами желанию добиваться преодоления конфликта на Ближнем Востоке посредством обеспечения мирного сосуществования еврейского и палестинского государств. "Сейчас это не государство. Оно не проходит принятый экзамен на государственность в соответствии с международным правом, не контролирует очерченные границы, не выполняет нормальные функции правительства. Есть целый ряд причин, по которым оно не является государством", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Оно может стать государством, как говорил президент [США Дональд Трамп], - считает Болтон. - Однако это требует дипломатических переговоров с Израилем и другими".

Как напомнил помощник главы администрации США, такой позиции американское правительство придерживается с 1988 года, когда палестинцы провозгласили свое государство. "Мы не признаем его как Государство Палестина. Мы последовательно и при демократических, и при республиканских администрациях выступали против приема Палестины в ООН в качестве государства, поскольку она таковым не является", - добавил Болтон.