Болтон: США не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ США не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы, однако в настоящий момент речи о возможном военном вмешательстве не идет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Отвечая на вопрос, является ли военное вмешательство в Венесуэле со стороны США, а также Бразилии или Колумбии, неизбежным, Болтон сказал: "Нет". При этом он подчеркнул, что, как заявлял Трамп, в отношении южноамериканской республики "возможны все варианты".

"Однако наша цель заключается в мирной передаче власти [в Венесуэле]", - заявил помощник американского лидера. Именно поэтому, по словам Болтона, в отношении Венесуэлы "вводятся экономические санкции, усиливается политическое давление".