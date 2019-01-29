Болтон: США намерены лишить правительство Венесуэлы источников дохода

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжает искать возможности для лишения правительства республики источников дохода, передает Report.

"Мы продолжаем искать все пути, чтобы отрезать нелегитимный режим Мадуро от источников дохода, а также обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, в которых они нуждаются, чтобы вернуть демократию в Венесуэлу", — написал он в Twitter.

Ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, поручил перевести счета республики под контроль оппозиции.

28 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против властей Венесуэлы, Центрального банка страны и государственной нефтегазовой компании PDVSA.