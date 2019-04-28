Болтон считает, что Россия и Китай могли бы усилить санкционное давление на КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай оказывают необходимое санкционное давление на КНДР, но могли бы еще больше ужесточить эти рестрикции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, что Россия и Китай могли бы ужесточить свои санкции. Считаю, что они оказывают необходимое давление в последние месяцы, но они могут ужесточить их", - заявил в воскресенье Болтон в эфире телеканала Fox News. "Именно санкционное давление изначально привело Ким Чены Ына к переговорам с президентом Дональдом Трампом", - подчеркнул он.

Ранее президент Трамп неоднократно благодарил Пекин и Москву за "санкции, введенные в приграничных районах" с КНДР. Трамп называл их "очень полезными". Речь идет о рестрикциях, которые Россия и КНР ввели в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

С 27 по 28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.