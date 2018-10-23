Болтон прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает преувеличением заявления о том, что возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений или сделает мир опаснее.

Как сообщает Report, об этом Д.Болтон заявил в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, приведут ли действия США к новому витку гонки вооружений.

"Я считаю, что риторика перегрета: я был здесь (в Москве) почти 17 лет назад в период выхода (США) из Договора по ПРО, и мы слышали много подобных заявлений", - заявил Болтон.

По его словам, США вышли из Договора по ПРО и сейчас "безопасность страны обеспечена лучше".