Болтон прибыл в Израиль для обсуждения вопросов сотрудничества

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль для встречи с высшим руководством страны, в ходе которой планируется обсудить сотрудничество двух стран, передает Report.

«Только что приземлился в Израиле. С нетерпением ждём завтрашней встречи с высокопоставленными официальными лицами Израиля для обсуждения ряда общих приоритетов Соединённых Штатов и Израиля, в том числе твёрдой приверженности США безопасности Израиля», — написал он в Twitter.