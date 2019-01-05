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    Болтон прибыл в Израиль для обсуждения вопросов сотрудничества

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль для встречи с высшим руководством страны, в ходе которой планируется обсудить сотрудничество двух стран, передает Report.

    «Только что приземлился в Израиле. С нетерпением ждём завтрашней встречи с высокопоставленными официальными лицами Израиля для обсуждения ряда общих приоритетов Соединённых Штатов и Израиля, в том числе твёрдой приверженности США безопасности Израиля», — написал он в Twitter.

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