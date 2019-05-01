Болтон: Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым

Госсекретарь США Майкл Помпео намерен сегодня обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня, - сказал он. - Это важный разговор".

В эфире телеканала CNN Болтон пояснил: "Запланирован телефонный разговор госсекретаря Помпео с его [российским] коллегой".

Болтон добавил, что не располагает информацией о возможности беседы по телефону президентов США и России.