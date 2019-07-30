Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил успешное совместное испытание противоракетной обороны США и Израиля.
"В давнем сотрудничестве США и Израиля по противоракетной обороне достигнут большой прогресс. Успешное испытание было не только вехой для национальной безопасности обеих стран, но и помогло региональной безопасности на Ближнем Востоке".
Как передаёт Report, об этом Болтон написал в Twitter.
Он приложил ссылку на статью газеты Jerusalem Post, где рассказывается о 10-дневных испытаниях ракет-перехватчиков на Аляске. По данным газеты, это было первое испытание ракет за пределами Израиля.
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