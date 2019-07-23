Болтон оценил действия военных Венесуэлы в отношении самолёта ВМС США

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил военных Венесуэлы в "провокационных действиях" в отношении американского самолёта.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом Болтон написал в Twitter.

"США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолёта ВМС США, выполнявшего обычную миссию", - заявил помощник президента.

По его словам, действия венесуэльских военных являются "ещё одним примером преднамеренного нарушения" президентом Венесуэлы Николасом Мадуро международных норм и законов.

Ранее в Южном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что венесуэльский самолёт Су-30 "агрессивно преследовал" американское разведывательное воздушное судно EP-3.