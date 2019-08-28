Болтон назвал условия для проведения встречи Трампа и Роухани

Встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани состоится тогда, когда Тегеран будет готов обсуждать новую сделку по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Радио Свобода". Видеозапись беседы опубликована в среду на сайте радиостанции.

"Встреча с иранцами не будет означать, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию, - отметил он. - Говорить о том, что Иран получит экономические выгоды, если перестанет делать то, что не следует, бесполезно. Если будет [достигнуто новое] всеобъемлющее соглашение, то, конечно, санкции будут сняты".

"Когда Иран будет готов говорить об этом, тогда и будет встреча", - отметил Болтон.

Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи, что готов к встрече с Роухани при наличии надлежащих условий.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.