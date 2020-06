Болтон: Для Трампа главным является вопрос переизбрания на второй срок

Дональд Трамп принимает решения с учетом прежде всего того, как они скажутся на шансах его переизбрания на пост президента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Думаю, что он так сосредоточен на вопросе переизбрания, что все долгосрочные соображения отодвинуты на второй план, - отметил он. - Поэтому он считал, что если может организовать совместное фотографирование с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове, или если он считал, что может провести встречу с иранскими аятоллами в ООН, то основной упор делался именно на совместном фотографировании и на реакции прессы на это событие, а учету того, как все это скажется на переговорных позициях США или на наших союзниках, уделялось мало внимания. если вообще этот фактор учитывался. Как мне представляется, лидерам других государств было ясно, что они имеют дело с президентом, который просто несерьезно подходит к этим вопросам, в ущерб нашей стране".

Напомним, что Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащие весьма негативные оценки, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу опубликовало предисловие к книге, согласно которому Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.