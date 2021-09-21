Болсонару в ООН выступил против введения ковид-паспортов

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил, выступая на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

"Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке", - сказал глава государства, ранее неоднократно публично заявлявший о своем скептическом отношении к вакцинации от коронавируса. - До ноября все, кто захочет привиться в Бразилии, смогут сделать это", - пообещал он.

Болсонару подчеркнул, что сам, заразившись коронавирусной инфекцией в прошлом году, лечился альтернативными препаратами с недоказанной эффективностью.

"Мы не понимаем, почему многие страны, а также большая часть СМИ выступают против такого первичного лечения. История и наука укажет на ответственных", - подытожил глава государства.

Вакцинация в Бразилии началась 18 января. К настоящему моменту Минздрав распределил более 267,6 млн доз разрешенных в стране препаратов британско-шведской компании AstraZeneca, американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson и китайской Sinovac Biotech. Согласно официальной статистике, 80,5 млн человек - более половины взрослого населения страны - сделали две прививки или получили инъекцию однокомпонентной вакцины. Частично вакцинированы от COVID-19 около 142 млн бразильцев, почти 90% взрослого населения страны. Отдельные штаты с конца августа приступили к вакцинации подростков, в то время как федеральный Минздрав призывал строго следовать графику национальной программы иммунизации и считает правильным прививать только тех несовершеннолетних в возрасте 12 лет и старше, у которых имеются хронические заболевания.