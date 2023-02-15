О нас

Болсонару в марте планирует вернуться в Бразилию

Болсонару в марте планирует вернуться в Бразилию Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся сейчас в США, намерен в марте вернуться в свою страну.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 01:54
Болсонару в марте планирует вернуться в Бразилию

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся сейчас в США, намерен в марте вернуться в свою страну.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

Издание приводит слова Болсонару о возвращении в марте в косвенной речи. "Правое движение не мертво и будет жить дальше", - добавил бывший президент.

Социалист Луис Инасиу Лула да Силва, победивший Болсонару во втором туре выборов, вступил в должность 1 января. Разрыв между ними составил около 2 млн голосов. Консерватор не признавал поражения, а его сторонники массово выходили на улицы и к гарнизонам вооруженных сил с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы. В конце декабря 2022 года экс-президент уехал в США.

5 января сторонники Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламента), президентского дворца и Федерального верховного суда. Немногочисленная охрана пустующих в нерабочий день административных зданий не смогла дать отпор протестующим. Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

FT: Россия стягивает к границам Украины авиацию для нового наступления
FT: Россия стягивает к границам Украины авиацию для нового наступления
15 февраля 2023 г. 02:43
В США арестовали трех подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити
В США арестовали трех подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити
15 февраля 2023 г. 00:34
Из дипведомства Польши уволены все дипломаты, окончившие МГИМО
Из дипведомства Польши уволены все дипломаты, окончившие МГИМО
14 февраля 2023 г. 23:54
ЕК: десятый пакет санкций против России будет включать меры борьбы с обходом ограничений
ЕК: десятый пакет санкций против России будет включать меры борьбы с обходом ограничений
14 февраля 2023 г. 22:55
Глава Пентагона: По поводу F-16 сейчас нечего анонсировать
Глава Пентагона: По поводу F-16 сейчас нечего анонсировать
14 февраля 2023 г. 21:00
В феврале Украина планирует привлечь от доноров более $2 млрд
В феврале Украина планирует привлечь от доноров более $2 млрд
14 февраля 2023 г. 20:49
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут по отдельности вступить в НАТО, главное - как можно скорее
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут по отдельности вступить в НАТО, главное - как можно скорее
14 февраля 2023 г. 20:25
В Украине назначили пятерых замминистров внутренних дел
В Украине назначили пятерых замминистров внутренних дел
14 февраля 2023 г. 19:58
Полиция в Швейцарии оцепила центр Берна из-за подозрительных действий мужчины
Полиция в Швейцарии оцепила центр Берна из-за подозрительных действий мужчины
14 февраля 2023 г. 19:44
В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за шторма и наводнения
В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за шторма и наводнения
14 февраля 2023 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi