​Болсонару продлили срок обнародования результатов теста на COVID-19

Федеральный суд в Бразилии продлил на пять дней срок, в течение которого президент Жаир Болсонару должен сообщить о результатах своих анализов на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

"Федеральный суд третьего округа продлил на пять дней крайний срок, в течение которого федеральное правительство должно выполнить судебное постановление... согласно которому президент республики Жаир Болсонару должен предоставить результаты всех анализов на COVID-19 в течение 48 часов".

В пятницу сообщалось, что суд дал Болсонару 48 часов на обнародование результатов пройденных им тестов на коронавирус. Решение суда, которое предусматривает штраф в 5 тысяч реалов (911 долларов) за каждый день неисполнения, было вынесено в ответ на петицию в официальном бюллетене штата Сан-Паулу.