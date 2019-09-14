Болсонару пригласил Трампа посетить Бразилию.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Араужу рассказал в пятницу, отвечая на вопросы журналистов во время выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу передал американскому госсекретарю Майклу Помпео от имени бразильского лидера Жаира Болсонару приглашение президенту США Дональду Трампу посетить республику. "Мы передали приглашение президента Болсонару (во время встречи с госсекретарем) Трампу совершить ответный визит в ближайшее время и приехать в Бразилию. Мы определимся с датой довольно скоро", - отметил министр, не уточнив, дала ли американская сторона согласие на этот визит.

Он также не стал пояснять, встретятся ли два президента на полях общеполитических дебатов Генассамблеи (ГА) ООН в конце сентября.

Болсонару посетил Вашингтон и провел переговоры с Трампом в Белом доме в середине марта.