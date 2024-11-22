Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в попытке госпереворота

Федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту республики Жаиру Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году с целью сорвать инаугурацию избранного на тот момент лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту республики Жаиру Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году с целью сорвать инаугурацию избранного на тот момент лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный портал G1.

По его информации, Болсонару обвиняют в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Бразилии, среди них - "насильственная отмена демократического верховенства закона" и "государственный переворот". Издание подчеркнуло, что в обоих случаях закон устанавливает наказание, "даже если акта агрессии не было" и обвиняемый не совершал непосредственных действий, угрожающих государственному строю республики.

На данный момент полиция передала дело в Федеральный верховный суд страны. Докладчик по делу, судья Алешандри ди Морайс, должен передать его в Генеральную прокуратуру республики. Прокуратура определит, закрывать ли дело или выдвигать уже официальное обвинение в адрес Болсонару в совершении указанных преступлений.

Полиция Бразилии 19 ноября начала расследование против нескольких офицеров страны, подозреваемых в попытке государственного переворота в 2022 году. Среди них был генерал в отставке Мариу Фернандес, который ранее был советником Болсонару в период его президентства в 2019-2022 годы.

По версии правоохранителей, военные хотели сорвать инаугурацию Лулы да Силвы 1 января 2023 года и запланировали попытку переворота на 15 декабря 2022 года - спустя три дня после вручения избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны.