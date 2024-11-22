Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в попытке госпереворота

Федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту республики Жаиру Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году с целью сорвать инаугурацию избранного на тот момент лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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По его информации, Болсонару обвиняют в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Бразилии, среди них - "насильственная отмена демократического верховенства закона" и "государственный переворот". Издание подчеркнуло, что в обоих случаях закон устанавливает наказание, "даже если акта агрессии не было" и обвиняемый не совершал непосредственных действий, угрожающих государственному строю республики.
На данный момент полиция передала дело в Федеральный верховный суд страны. Докладчик по делу, судья Алешандри ди Морайс, должен передать его в Генеральную прокуратуру республики. Прокуратура определит, закрывать ли дело или выдвигать уже официальное обвинение в адрес Болсонару в совершении указанных преступлений.
Полиция Бразилии 19 ноября начала расследование против нескольких офицеров страны, подозреваемых в попытке государственного переворота в 2022 году. Среди них был генерал в отставке Мариу Фернандес, который ранее был советником Болсонару в период его президентства в 2019-2022 годы.
По версии правоохранителей, военные хотели сорвать инаугурацию Лулы да Силвы 1 января 2023 года и запланировали попытку переворота на 15 декабря 2022 года - спустя три дня после вручения избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны.