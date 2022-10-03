Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает лидировать с 46,31% голосов по итогам обработки 52,21% протоколов электронных урн на прошедших 2 октября президентских выборах.
За бразильского лидера, придерживающегося консервативных политических взглядов, проголосовали 27,7 млн человек. Его основной конкурент социалист Луис Инасиу Лула да Силва заручился поддержкой 26,8 млн избирателей (44,86%), сократив изначальное отставание. По данным ВИС, общее число зарегистрированных избирателей превышает 156 млн человек.
Как полагают эксперты телеканала Globo, разрыв между кандидатами будет и дальше сокращаться по мере продолжения подсчета голосов.