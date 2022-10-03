Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает лидировать с 46,31% голосов по итогам обработки 52,21% протоколов электронных урн на прошедших 2 октября президентских выборах.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает лидировать с 46,31% голосов по итогам обработки 52,21% протоколов электронных урн на прошедших 2 октября президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных, обновляемых в режиме реального времени на сайте Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК).

За бразильского лидера, придерживающегося консервативных политических взглядов, проголосовали 27,7 млн человек. Его основной конкурент социалист Луис Инасиу Лула да Силва заручился поддержкой 26,8 млн избирателей (44,86%), сократив изначальное отставание. По данным ВИС, общее число зарегистрированных избирателей превышает 156 млн человек.

Как полагают эксперты телеканала Globo, разрыв между кандидатами будет и дальше сокращаться по мере продолжения подсчета голосов.