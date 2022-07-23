Болсонару: Бразилия не намерена присоединяться к санкциям против РФ

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, приводит в пятницу его слова Bloomberg.

"Мы не будем поддерживать эти экономические санкции, мы будем поддерживать баланс. Если бы мы не поддерживали баланс, как вы думаете, как мы смогли бы получить удобрения, которые так необходимы Бразилии?" - добавил он.

Кроме того, по словам Болсонару, власти Бразилии сейчас ведут переговоры с некоторыми странами о закупках дизельного топлива со скидками. О каких странах идет речь, Bloomberg не уточняет.