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Большую часть бригады Бундесвера перебросят в Литву в 2026 году

Большую часть бригады Бундесвера перебросят в Литву в 2026 году Большая часть бригады Бундесвера будет переброшена Германией в Литву в 2026 году.
Другие страны
20 октября 2023 г. 20:56
Большую часть бригады Бундесвера перебросят в Литву в 2026 году

Большая часть бригады Бундесвера будет переброшена Германией в Литву в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Мы уже поставлены в известность о структуре бригады. Большая ее часть прибудет в Литву в 2026 году", - приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В Вильнюсе, по его словам, уже предусмотрели места для дислокации и проведения учений. "Для тренировки будут использованы полигоны в Рукле и Руднинкае", - сказал министр.

В эти дни в Литве находятся представители Германии в объединенной рабочей группе по дислокации бригады. "Детальный план по размещению в Литве бригады Бундесвера будет подписан до 22 декабря", - отметил Анушаускас.

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