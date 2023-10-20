Большую часть бригады Бундесвера перебросят в Литву в 2026 году

Большая часть бригады Бундесвера будет переброшена Германией в Литву в 2026 году.

Большая часть бригады Бундесвера будет переброшена Германией в Литву в 2026 году.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Мы уже поставлены в известность о структуре бригады. Большая ее часть прибудет в Литву в 2026 году", - приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В Вильнюсе, по его словам, уже предусмотрели места для дислокации и проведения учений. "Для тренировки будут использованы полигоны в Рукле и Руднинкае", - сказал министр.

В эти дни в Литве находятся представители Германии в объединенной рабочей группе по дислокации бригады. "Детальный план по размещению в Литве бригады Бундесвера будет подписан до 22 декабря", - отметил Анушаускас.