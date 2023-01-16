Большинство японцев выступило против повышения налогов ради оборонных нужд

Большинство жителей Японии выступают против повышения каких-либо налогов ради увеличения расходов на оборону в рамках новой стратегии национальной безопасности.

Большинство жителей Японии выступают против повышения каких-либо налогов ради увеличения расходов на оборону в рамках новой стратегии национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного крупнейшей газетой страны "Иомиури".

Так, по данным опроса, по крайней мере 63% респондентов выступили против повышения каких-либо налогов ради оборонных нужд. Поддержали инициативу правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой только 28% участников опроса. Примечательно, что даже среди сторонников правящего блока во главе с Либерально-демократической партией, 43% опрошенных поддержали инициативу повышения оборонных расходов, а 49% выступили против. Но даже среди сторонников необходимости повышения оборонных расходов 40% выступили против идеи поднять налоги ради этих целей.

Общенациональный опрос "Иомиури" проводился 13-15 января, в нем приняли участие 1 517 человек в возрасте старше 18 лет.

Правительство Японии в декабре прошлого года утвердило новую стратегию национальной безопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. Ожидается, что налог на прибыль корпораций и акцизы на табак будут поэтапно повышаться примерно с 2024 года. Сейчас эти сборы составляют 23,2% и 61,7% соответственно. Также рассматривается возможность использования для нужд обороны части средств из сборов на восстановление регионов после землетрясения и цунами 2011 года. Правительство Японии рассчитывает таким образом получить дополнительно 1,1-1,2 трлн иен (8-8,7 млрд долларов). До 70% этой суммы планируется обеспечить за счет повышения корпоративного налога.