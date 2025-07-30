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Большинство стран ЕС запросили военные кредиты на €127 млрд по программе SAFE

Большинство стран ЕС запросили военные кредиты на €127 млрд по программе SAFE Две трети стран ЕС направили в Еврокомиссию запрос о выделении им целевых кредитов на закупки оружия и военной техники на €127 млрд в первый же день реализации программы милитаризации экономики ЕС (SAFE).
Другие страны
30 июля 2025 г. 15:42
Большинство стран ЕС запросили военные кредиты на €127 млрд по программе SAFE

Две трети стран ЕС направили в Еврокомиссию запрос о выделении им целевых кредитов на закупки оружия и военной техники на €127 млрд в первый же день реализации программы милитаризации экономики ЕС (SAFE).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еврокомиссар по обороне Анрдрюс Кубилюс.

"В первые дни 18 стран ЕС запросили по меньшей мере €127 млрд в рамках оборонного инструмента SАFE", - приводит пресс-служба Еврокомиссии заявление Кубилюса.

Он пояснил, что заявки на военные кредиты по этой программе страны ЕС могут размещать с 30 июля по 30 ноября, а Еврокомиссия после оценки этих заявок будет привлекать под них кредиты на коммерческом рынке от имени всего Евросоюза, который на данный момент имеет высший кредитный рейтинг.

Еврокомиссия отметила, что первые военные кредиты запросили Франция, Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Хорватия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.

Средства этой программы страны ЕС могут использовать помимо закупок оружия, военной техники и боеприпасов также на строительство инфраструктуры двойного назначения, создание систем кибербезопасности и цепочек поставок стратегических товаров. Все проекты должны быть направлены на повышение военного потенциала Евросоюза в противостоянии с Россией.

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