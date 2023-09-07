Большинство стран ЕС против продления эмбарго на импорт зерна из Украины

Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.
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По информации, полученной от четырех европейских дипломатов, большинство членов ЕС столкнулись с разногласиями со стороны Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии.
Эти пять стран настаивают на необходимости продлить запрет импорта украинского зерна до конца 2023 года. Сообщается, что 6 сентября состоялась встреча послов ЕС, в рамках которой большинство либо выступили против продления ограничений, либо отнеслись к предложению "скептически".
По данным СМИ, сильную критику запрета на импорт подвергли представители Франции и Германии. Послы ЕС учитывают трудности, с которыми сталкиваются ряд стран из-за украинского импорта зерна, однако большинство представителей объединения просят Еврокомиссию предложить альтернативные меры.