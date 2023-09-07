Большинство стран ЕС против продления эмбарго на импорт зерна из Украины

Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

Как передает Report , об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

По информации, полученной от четырех европейских дипломатов, большинство членов ЕС столкнулись с разногласиями со стороны Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Эти пять стран настаивают на необходимости продлить запрет импорта украинского зерна до конца 2023 года. Сообщается, что 6 сентября состоялась встреча послов ЕС, в рамках которой большинство либо выступили против продления ограничений, либо отнеслись к предложению "скептически".

По данным СМИ, сильную критику запрета на импорт подвергли представители Франции и Германии. Послы ЕС учитывают трудности, с которыми сталкиваются ряд стран из-за украинского импорта зерна, однако большинство представителей объединения просят Еврокомиссию предложить альтернативные меры.