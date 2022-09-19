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Большинство стран ЕС перестали выдачу туристических виз для граждан РФ

Большинство стран ЕС перестали выдачу туристических виз для граждан РФ Польша и Прибалтика с понедельника перестают пускать россиян по туристическим шенгенским визам. Документы на визы от туристов, также перестали принимать Бельгия, Дания, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Словакия и Чехия.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 10:54

Польша и Прибалтика с понедельника перестают пускать россиян по туристическим шенгенским визам. Документы на визы от туристов, также перестали принимать Бельгия, Дания, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Словакия и Чехия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом другие страны ЕС, а также некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона поменяли правила въезда для граждан РФ.

С начала сентября упрощенный визовый режим в Европу для россиян больше не действует. Теперь при получении шенгенской визы увеличился срок рассмотрения заявки до 45 дней, как и количество необходимых документов для нетуристических виз, а посольства в некоторых случаях могут потребовать еще и дополнительные подтверждения. Вырос и визовый сбор с 35 до 80 евро. При этом некоторые категории граждан потеряли привилегии при оформлении нетуристических многократных виз. Совет ЕС фактически разрешил странам сообщества вводить на национальном уровне дополнительные ограничения для допуска россиян в страну.

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