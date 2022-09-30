Большинство партий Швеции поддержали запрет на въезд для туристов из РФ

Пять из восьми партий парламента Швеции выступили за закрытие границ для российских туристов.

Пять из восьми партий парламента Швеции выступили за закрытие границ для российских туристов.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на результаты опроса телепроекта TV4 News.

Уточняется, что "Шведские демократы", "Либералы", Партия Центра, "Зеленые" и Левая партия заявили телеканалу о желании прекратить въезд россиян на территорию страны.

При этом социал-демократы и Умеренная коалиционная партия выступили против такой перспективы. Представители Христианско-демократической партии не прокомментировали этот вопрос.

Отметим, что вслед за Финляндией Норвегия также может ввести запрет на въезд в страну российских туристов.