Большинство опрошенных американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена

Большинство американских граждан считают, что президент США Джо Байден теряет остроту ума.

Большинство американских граждан считают, что президент США Джо Байден теряет остроту ума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

59% респондентов полагают, что американский лидер со временем "все больше и больше теряет остроту ума". 33% не согласились с этим утверждением. В результате исследования также выяснилось, что "большинство американцев подозревают СМИ в попытках скрыть снижение когнитивных способностей президента".

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 п.п. Исследование проводилось 28-30 января. В нем приняли участие 943 человека, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в 2024 году.

Байден является самым пожилым в истории президентом США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются среди как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Под конец возможного второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.