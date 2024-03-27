Большинство опрошенных американцев считают Байдена слабым главнокомандующим

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники.

Как передает Report , это следует из результатов исследования, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Опрос, в котором выяснялось мнение американцев о том, "является ли президент Байден более сильным или более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники", 53% граждан ответили "более слабым", 24% – "более сильным", а 20% назвали его "приблизительно равным" предыдущим президентам.

Исследование, организованное консервативной компанией, не уточнило, с какими именно предшественниками предлагается сравнивать действующего главу Белого дома.

Соответствующий опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1 114 человек. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.