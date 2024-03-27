Большинство опрошенных американцев считают Байдена слабым главнокомандующим

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники.
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Опрос, в котором выяснялось мнение американцев о том, "является ли президент Байден более сильным или более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники", 53% граждан ответили "более слабым", 24% – "более сильным", а 20% назвали его "приблизительно равным" предыдущим президентам.
Исследование, организованное консервативной компанией, не уточнило, с какими именно предшественниками предлагается сравнивать действующего главу Белого дома.
Соответствующий опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1 114 человек. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.