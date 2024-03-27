О нас

Большинство опрошенных американцев считают Байдена слабым главнокомандующим

Большинство опрошенных американцев считают Байдена слабым главнокомандующим Президент Соединенных Штатов Джо Байден является более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники.
Другие страны
27 марта 2024 г. 06:52
Большинство опрошенных американцев считают Байдена слабым главнокомандующим

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники.

Как передает Report, это следует из результатов исследования, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Опрос, в котором выяснялось мнение американцев о том, "является ли президент Байден более сильным или более слабым главнокомандующим, чем его недавние предшественники", 53% граждан ответили "более слабым", 24% – "более сильным", а 20% назвали его "приблизительно равным" предыдущим президентам.

Исследование, организованное консервативной компанией, не уточнило, с какими именно предшественниками предлагается сравнивать действующего главу Белого дома.

Соответствующий опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1 114 человек. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
22 марта 2024 г. 23:44
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване
25 марта 2024 г. 18:31
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области
25 марта 2024 г. 07:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi