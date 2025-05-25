Большинство опрошенных американцев недовольны пошлинами Трампа

Большинство американских граждан считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины негативно сказались на их финансовом положении.
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Согласно исследованию, 56% респондентов уверены, что их семейный бюджет был бы в лучшем состоянии, если бы не тарифная политика Трампа. 52% опрошенных полагают, что обещанные властями США будущие выгоды не стоят нынешних экономических проблем. 69% американцев сказали, что ожидают роста цен вследствие введения пошлин.
Опрос проводился 8-10 мая. В нем приняли участие более 2 тыс. американцев. Погрешность составила 2,5 процентных пункта.