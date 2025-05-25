Большинство опрошенных американцев недовольны пошлинами Трампа

Большинство американских граждан считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины негативно сказались на их финансовом положении.

Большинство американских граждан считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины негативно сказались на их финансовом положении.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой The Harris Poll для агентства Bloomberg.

Согласно исследованию, 56% респондентов уверены, что их семейный бюджет был бы в лучшем состоянии, если бы не тарифная политика Трампа. 52% опрошенных полагают, что обещанные властями США будущие выгоды не стоят нынешних экономических проблем. 69% американцев сказали, что ожидают роста цен вследствие введения пошлин.

Опрос проводился 8-10 мая. В нем приняли участие более 2 тыс. американцев. Погрешность составила 2,5 процентных пункта.