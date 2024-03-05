Большинство опрошенных американцев недовольны Байденом и Конгрессом из-за ситуации на южной границе

Свыше 40% американцев оценивают ситуацию на южной границе США как чрезвычайную из-за притока нелегальных мигрантов.

Свыше 40% американцев оценивают ситуацию на южной границе США как чрезвычайную из-за притока нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Согласно исследованию, 41% респондентов считают, ситуация на границе из-за нелегалов является чрезвычайной, 37% заявили о "серьезной проблеме".

Как отмечает телеканал, примерно 8 из 10 участников опроса считают, что виной такой ситуации является бездействие Конгресса США, а 7 из 10 опрошенных обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в отсутствии мер по соблюдению безопасности на границе.

Опрос проводился 25-28 февраля 2024 года среди более 1,2 тыс. американцев, погрешность составила 2,5 п. п.