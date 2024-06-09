Большинство немцев выступили за возвращение обязательного воинского призыва

Большинство жителей Германии выступают за возвращение обязательного воинского призыва.

Большинство опрошенных жителей Германии выступают за возвращение обязательного призыва в армию.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу газеты Welt.

По результатам опроса, 60% респондентов высказались за возвращение в стране обязательной военной службы, примерно треть (32%) выразили противоположную точку зрения. Среди тех, кто выступает за возвращение обязательного призыва, больше всего сторонников оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 72%.

В то же время, как выяснили социологи, почти половина граждан Германии в настоящее время полагают, что ФРГ угрожают иностранные вооруженные силы. Немного меньше, 40%, напротив, не видят угрозы для ФРГ.

Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен добиться принципиального решения о возвращении в стране обязательного воинского призыва еще до выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью 2025 года. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.