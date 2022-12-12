Большинство граждан США выступают против переизбрания Байдена

Большинство американцев не хотят, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Большинство американцев не хотят, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные общеамериканского экономического опроса CNBC.

Согласно результатам опроса, 70% респондентов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Среди основных причин они назвали его возраст.

При этом 19% опрошенных готовы поддержать нынешнего президента.

В то же время 61% респондентов высказались против, а 30% - за переизбрание экс-президента Дональда Трампа.

В ноябре экс-президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост на выборах 2024 года.