Большинство граждан США выступают против переизбрания Байдена

Большинство американцев не хотят, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.
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Согласно результатам опроса, 70% респондентов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Среди основных причин они назвали его возраст.
При этом 19% опрошенных готовы поддержать нынешнего президента.
В то же время 61% респондентов высказались против, а 30% - за переизбрание экс-президента Дональда Трампа.
В ноябре экс-президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост на выборах 2024 года.