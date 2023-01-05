Большинство французов не ожидают улучшений в 2023 году

Большинство жителей Франции настроены достаточно пессимистично в отношении 2023 года и считают, что он будет не лучше предыдущего года ни для страны, ни для них персонально.

Большинство жителей Франции настроены достаточно пессимистично в отношении 2023 года и считают, что он будет не лучше предыдущего года ни для страны, ни для них персонально.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие выводы опубликовала социологическая служба Elabe по итогам опроса 1 тыс. человек с 3 по 4 января.

"Для страны, по мнению 50% респондентов, 2023 год будет хуже, тогда как 33% считают, что ни лучше и не хуже, 8% - что лучше, - говорится в отчете. - В отношении себя лично 34% ожидают, что дела пойдут лишь хуже, 38% - не лучше и не хуже, лишь 16% уверены, что станет лучше".

По мнению опрошенных, лучше всего их состояние описывают такие слова, как "усталость" (52%, +7 процентных пунктов по сравнению с ноябрем), "гнев" (42%, +11 п. п.), "грусть" (37%, +3 п. п.), "ностальгия" (36%, -6 п. п.) и "страх" (36%, +10 п. п.). По сравнению с ноябрьским опросом сократилось число тех, кто испытывает уверенность (21%, -8 п. п.) и удовлетворенность (16%, -11 п. п.).

Соцслужба, впрочем, отмечает, что душевное состояние французов планомерно ухудшается с октября 2021 года.

Для большинства опрошенных (56%) на первом месте по актуальности остается решение властями вопросов, связанных с покупательной способностью, 44% признались, что вынуждены постоянно ограничивать расходы, и только 18% подтвердили, что имеют возможность откладывать деньги в конце месяца. 36% обеспокоены проблемами, связанными со здравоохранением, 23% назвали безопасность одной из важнейших для них тем. 21% респондентов обеспокоены вопросами, связанными с пенсией.