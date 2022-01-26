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Большинство евреев во Франции жалуются на притеснения и проявления антисемитизма

Большинство евреев во Франции жалуются на притеснения и проявления антисемитизма Большинство евреев, проживающих во Франции, считают, что антисемитизм широко распространен во французском обществе, из-за чего им приходится сталкиваться с притеснениями, насмешками и скрывать свое происхождение.
Другие страны
26 января 2022 г. 06:31
Большинство евреев во Франции жалуются на притеснения и проявления антисемитизма

Большинство евреев, проживающих во Франции, считают, что антисемитизм широко распространен во французском обществе, из-за чего им приходится сталкиваться с притеснениями, насмешками и скрывать свое происхождение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее исследование провел Французский институт изучения общественного мнения (IFOP) по заказу Американского еврейского комитета (AJC) и французского "Фонда политических инноваций", выдержки из него приводит газета Le Parisien.

Так, 85% из более чем 500 опрошенных "французов еврейской конфессии или культуры" считают, что антисемитизм - распространенное явление, при этом, по мнению 73%, оно продолжает лишь усиливаться. Более половины подтвердили, что сталкивались с насмешками, 30% респондентов регулярно подвергаются оскорблениям (еще 23% - как минимум один раз). 24% как минимум раз за свою жизнь получали угрозы здоровью или имуществу из-за принадлежности к еврейскому сообществу. 7% заявили, что им регулярно портят имущество, а 8% пожаловались на неоднократные случаи физического насилия.

"Если масштабы этого явления и живучесть предубеждений останутся безнадежно стабильными (почти каждый третий француз - 30% - считает, что евреи богаче среднего жителя, каждый четвертый - что у них слишком много власти в финансах и СМИ), самый поразительный аспект расследования касается школы и детей", - отмечает издание.

По словам директор европейского бюро AJC Симоны Родан, в департамента Сена-Сен-Дени и некоторых районах Парижа родители забирают по этой причине детей из государственных школ. 60% родителей просят детей не ходить в определенные районы, 55% - не носить предметы, позволяющие ассоциировать и с еврейским сообществом. 45% родителей также просят детей не говорить никому о своем происхождении.

Отметим, что опрос проводился с 24 ноября по 10 января среди трех групп французов: 521 представителя еврейской конфессии, 501 - мусульманской и еще 1,5 тыс представителей французского общества, отобранных по квотам. Основной проблемой большинство от общего числа респондентов считают ненависть к Израилю. Однако с недавних пор к этому добавились и слухи, распространяемые в среде антипрививочников и крайне правых. Последние винят во всем распространение радикальных исламистских идей среди представителей мусульманской конфессии во Франции.

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Версия на азербайджанском языке Fransadakı yəhudilərin əksəriyyəti təqiblərdən və antisemitizmdən şikayətlənir

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