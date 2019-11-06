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Опрос: Большинство американцев считают, что Трампа переизберут в 2020 году

Большинство американцев считают, что Трампа переизберут в 2020 году

Более половины опрошенных американцев полагают, что президент США Дональд Трамп сумеет одержать победу на президентских выборах в 2020 году. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, результаты опроса опубликовала в среду газета Politico.

Согласно полученным данным, 56% избирателей полагают, что Трампу удастся переизбраться на второй срок. У 34% респондентов противоположное мнение, еще 10% не определились с прогнозом.

В опросе, который газета проводила совместно с исследовательской службой Morning Consult 1-3 ноября, приняли участие около 2 тыс. человек.

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