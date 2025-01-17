Большинство американцев недовольны итогами президентского срока Байдена

Большинство американских граждан недовольны итогами работы президента США Джо Байдена, который 20 января уступит пост главы государства республиканцу Дональду Трампу.
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По данным исследования, 57% респондентов не одобряют работу Байдена в должности президента. Еще 42% опрошенных заявили, что одобрительно относятся к итогам его деятельности, 1% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос.
Телеканал отмечает, что показатель одобрения американцами деятельности Байдена оказался ниже, чем оценка работы 44-го президента США Барака Обамы (57%) и 42-го американского лидера Билла Клинтона (62%). Трамп также опередил Байдена в конце своего первого президентского срока - тогда 47% американцев положительно оценили результаты его работы. В то же время рейтинг Байдена, по данным Fox News, оказался выше, чем у 43-го президента Джорджа Буша - младшего (34%).
Опрос проводился с 10 по 13 января, в нем приняли участие более 900 американцев со всей страны. Погрешность составила 3 процентных пункта.