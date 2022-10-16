Большинство американцев не поддерживают переизбрание Джо Байдена

Большинство жителей США не собираются голосовать за американского лидера Джо Байдена на выборах президента в 2024 году.

Большинство жителей США не собираются голосовать за американского лидера Джо Байдена на выборах президента в 2024 году.

Как передает Report , об этом сообщает Fox News.

Согласно опросу телеканала, поддерживают переизбрание главы государства только 33% респондентов, а собираются голосовать за кого-то другого 54% американцев.

Отмечается, что для Байдена это наиболее низкий показатель одобрения его планов пойти на второй срок, поскольку в январе текущего года около 36% опрошенных высказывались в пользу его избрания в 2024 году. Правда, по исследованию телеканала, девять месяцев назад число противников переизбрания действующего главы государства также было больше — 60%.

Fox News подчеркивает, что больше всего поддерживают желание Байдена пойти на второй срок сторонники Демократической партии — 71%, а наибольшее число тех, кто собирается голосовать за другого кандидата у республиканцев — 91%. При этом среди независимых избирателей уклон идет в пользу того, чтобы отдать свой голос за кого-то другого — об этом заявили 54% респондентов, поддержать Байдена же готовы лишь 13%.