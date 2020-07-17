Больше половины заражений коронавирусом Ухане оказались незамеченными

Всего в городе, откуда началась пандемия COVID-19, по оценкам ученых переболело почти 260 тысяч человек

От 53 до 87% случаев заражения коронавирусом в китайском городе Ухань остались незамеченными. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли медики из Китая и США, которые проанализировали полные данные по тому, как эпидемия COVID-19 развивалась в этом городе. Их выводы опубликовал научный журнал Naure.

"Наши наблюдения и расчеты показывают, что вспышка коронавирусной инфекции в Ухане отличалась высокой скрытностью и быстрой скоростью передачи вируса. По нашим оценкам, врачи не зафиксировали от 53% до 87% случаев заражения, что говорит о том, что до введения карантина каждый больной человек передавал вирус трем-четырем окружающим", – пишут исследователи.

Пандемия коронавирусной инфекции началась в конце декабря 2019 года в Ухане. За несколько недель вирусом заразились более ста человек. Стремительные темпы распространения SARS-CoV-2 вынудили власти города, а затем и правительство всего Китая, ввести жесткие карантинные меры, из-за чего количество новых заражений резко уменьшилось.