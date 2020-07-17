О нас
Report Georgia

Больше половины заражений коронавирусом Ухане оказались незамеченными

Больше половины заражений коронавирусом Ухане оказались незамеченными Всего в городе, откуда началась пандемия COVID-19, по оценкам ученых переболело почти 260 тысяч человек
Другие страны
17 июля 2020 г. 19:35
Больше половины заражений коронавирусом Ухане оказались незамеченными

От 53 до 87% случаев заражения коронавирусом в китайском городе Ухань остались незамеченными. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли медики из Китая и США, которые проанализировали полные данные по тому, как эпидемия COVID-19 развивалась в этом городе. Их выводы опубликовал научный журнал Naure. 

"Наши наблюдения и расчеты показывают, что вспышка коронавирусной инфекции в Ухане отличалась высокой скрытностью и быстрой скоростью передачи вируса. По нашим оценкам, врачи не зафиксировали от 53% до 87% случаев заражения, что говорит о том, что до введения карантина каждый больной человек передавал вирус трем-четырем окружающим", – пишут исследователи.

Пандемия коронавирусной инфекции началась в конце декабря 2019 года в Ухане. За несколько недель вирусом заразились более ста человек. Стремительные темпы распространения SARS-CoV-2 вынудили власти города, а затем и правительство всего Китая, ввести жесткие карантинные меры, из-за чего количество новых заражений резко уменьшилось.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек
В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек
17 июля 2020 г. 16:56
Внучка королевы Великобритании тайно вышла замуж
Внучка королевы Великобритании тайно вышла замуж
17 июля 2020 г. 16:51
Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в красной зоне из-за COVID-19
Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в "красной зоне" из-за COVID-19
17 июля 2020 г. 16:11
Украина призвала Россию признать свою ответственность в деле MH17
Украина призвала Россию признать свою ответственность в деле MH17
17 июля 2020 г. 14:52
В России за сутки выявили 6 406 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6 406 новых случаев коронавируса
17 июля 2020 г. 11:42
В США за сутки COVID-19 заразились рекордные 75 тыс. человек
В США за сутки COVID-19 заразились рекордные 75 тыс. человек
17 июля 2020 г. 11:32
Лидеры ЕС на первом очном саммите будут делить 1,8 трлн евро семилетнего евробюджета
Лидеры ЕС на первом очном саммите будут делить 1,8 трлн евро семилетнего евробюджета
17 июля 2020 г. 11:28
Мощное цунами угрожает Папуа-Новой Гвинее
Мощное цунами угрожает Папуа-Новой Гвинее
17 июля 2020 г. 09:51
ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире
ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире
17 июля 2020 г. 09:29
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 2 млн человек
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 2 млн человек
17 июля 2020 г. 04:16

Последние новости

20:28
В ряде городов и районов Азербайджана сохранится ужесточенный карантин Здравоохранение
20:17
В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 31 августа Внутренняя политика
20:10
К Земле приближается древняя комета Неовайз Это интересно
19:35
Больше половины заражений коронавирусом Ухане оказались незамеченными Другие страны
19:00
В ОАЭ объявили дату запуска первого арабского космического аппарата к Марсу Это интересно
18:30
SOCAR-Petrofac и BP подписали соглашение о тренинговых услугах Энергетика
18:20
British Airways прекращает рейсы на Boeing 747 Инфраструктура
18:19
В Азербайджане число заразившихся COVID-19 достигло 26 636 Здравоохранение
18:14
В Азербайджане 471 новый случай заражения коронавирусом, 7 скончались Здравоохранение
18:13
ВидеоКрупнейший рынок овощей и фруктов Москвы запретил продажу армянской продукции В регионе
18:10
Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры Нагорно-карабахский конфликт
18:03
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор Внешняя политика
18:03
Представитель США: Южный газовый коридор - большое достижение Энергетика
17:41
Движение на проспекте Зии Бунъядова в Баку будет ограничено Инфраструктура
17:36
Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента