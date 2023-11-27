Больше 300 школ Молдовы на день приостановили работу из-за погодных условий

Из-за неблагоприятных погодных условий в Молдове на понедельник, 27 ноября, приостановлены занятия в 361 школе, решения были приняты местными органами власти.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Молдове в понедельник, 27 ноября, приостановлены занятия в 361 школе, решения были приняты местными органами власти.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство образования и науки страны.

Большинство из ушедших на выходной школ - 151 - из муниципия Кишинев.

Еще 20 школ страны проводят уроки онлайн. При этом в пяти учебных заведениях дидактический процесс проходил в смешанном формате, учитывая тот факт, что часть учеников не имела возможности передвигаться на школьном транспорте.

"Всего в приостановивших деятельность школах учатся более 150 тыс. детей. Еще 3 866 детей приняли участие в образовательном процессе онлайн", - уточнили в министерстве.

В воскресенье министерство рекомендовало местным властям рассмотреть возможность приостановления учебного процесса в населенных пунктах, где доступ к учебным заведениям затруднен или невозможен из-за обрушившейся на регионы страны метели.

В Молдове действуют 1 203 общеобразовательных учреждения.