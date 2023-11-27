Больше 300 школ Молдовы на день приостановили работу из-за погодных условий

Из-за неблагоприятных погодных условий в Молдове в понедельник, 27 ноября, приостановлены занятия в 361 школе, решения были приняты местными органами власти.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство образования и науки страны.
Большинство из ушедших на выходной школ - 151 - из муниципия Кишинев.
Еще 20 школ страны проводят уроки онлайн. При этом в пяти учебных заведениях дидактический процесс проходил в смешанном формате, учитывая тот факт, что часть учеников не имела возможности передвигаться на школьном транспорте.
"Всего в приостановивших деятельность школах учатся более 150 тыс. детей. Еще 3 866 детей приняли участие в образовательном процессе онлайн", - уточнили в министерстве.
В воскресенье министерство рекомендовало местным властям рассмотреть возможность приостановления учебного процесса в населенных пунктах, где доступ к учебным заведениям затруднен или невозможен из-за обрушившейся на регионы страны метели.
В Молдове действуют 1 203 общеобразовательных учреждения.