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Больше 2 тыс. человек были задержаны в Бразилии после штурма зданий госвласти

Больше 2 тыс. человек были задержаны в Бразилии после штурма зданий госвласти Во время погромов в Бразилиа была задержаны 2 052 человека. Из них 1 159 человек допрошены и арестованы федеральной полицией, еще 209 - гражданской и военной полицией.
Другие страны
12 января 2023 г. 10:08
Больше 2 тыс. человек были задержаны в Бразилии после штурма зданий госвласти

Во время погромов в Бразилиа была задержаны 2 052 человека. Из них 1 159 человек допрошены и арестованы федеральной полицией, еще 209 - гражданской и военной полицией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в федеральной полиции в Бразилии.

"Все задержанные… будут отвечать в рамках своих обязанностей за преступления, связанные с терроризмом, преступным сговором, покушением на правовое демократическое государство, государственным переворотом, преследованием, подстрекательством к преступлению и другими", - сообщили в федеральной полиции. Арестованные были направлены на судебно-медицинское освидетельствование и в пенитенциарные учреждения.

Сообщается, что 684 человека будут дожидаться процессуальных действий на свободе. Речь идет о пожилых, людях с проблемами со здоровьем, бездомных и родителях с детьми. Среди задержанных 433 человек получили медпомощь, 33 - были переведены в медучреждения.

Отметим, что сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили 8 января в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в столице страны. Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов.

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