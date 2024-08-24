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Большая площадь штата Сан-Паулу в Бразилии охвачена пожаром

Большая площадь штата Сан-Паулу в Бразилии охвачена пожаром Более 50 тыс. кв. м территории бразильского штата Сан-Паулу охвачено пожаром, который возник в середине недели на плантациях сахарного тростника.
Другие страны
24 августа 2024 г. 08:35
Большая площадь штата Сан-Паулу в Бразилии охвачена пожаром

Более 50 тыс. кв. м территории бразильского штата Сан-Паулу охвачено пожаром, который возник в середине недели на плантациях сахарного тростника.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал G1.

Согласно информации правительства штата, погибли два человека, задействованные в тушении возгорания.

Быстрому распространению пожара, отмечает издание, способствуют сильный ветер и засуха, которая продолжается в этой местности уже четыре месяца.

На кадрах, опубликованных порталом, можно увидеть, как небо в столице штата - одноименном городе Сан-Паулу, который с населением более 11 млн человек считается самым густонаселенным городом Латинской Америки, к вечеру пятницы стало желтым. По мнению метеорологов, это результат дыма от пожаров, которые охватили как внутренние районы штата, так и распространились на более широкую территорию в районе реки Амазонки.

Правительство Сан-Паулу создало кризисный штаб для помощи пострадавшим.

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