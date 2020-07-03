Больницы Хьюстона переполнены из-за роста случаев COVID-19

Больницы крупнейшего города Техаса начали вывозить пациентов в другие города штата

Больницы крупнейшего города Техаса - Хьюстона - начали вывозить пациентов в другие города штата из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом. Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

Как сообщил Брайан Маклеод, представитель системы здравоохранения Harris Health Systems, в ведении которой находятся две больницы в Хьюстоне, за сутки были перевезены 33 пациента, еще 15 готовят к транспортировке. Речь идет как о больных COVID-19, так и о других пациентах.

"У нас заканчиваются койки в отделении интенсивной терапии", - заявил Маклеод. Он отметил, что реанимация одной из больниц была заполнена на 73%, другой - на 96%.

Техасский округ Харрис, административным центром которого является город Хьюстон, лидирует по показателям заболеваемости коронавирусом в штате. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в округе зарегистрировано 32 859 случаев заражения COVID-19, 384 человека скончались. По данным местного минздрава, за последние сутки там было выявлено 1 437 случаев заболевания, 6 человек скончались.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что ношение масок в штате станет обязательным на фоне резкого роста числа новых случаев заражения.