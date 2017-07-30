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    Боливия: США являются угрозой для международного права и ООН

    Моралес подчеркнул, что расширение санкций против РФ противоречит международным законам

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес осудил действия США в отношении России и назвал США угрозой для международного права.

    Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

    «С такими санкциями США подтверждают, что они являются угрозой для международных отношений, международного права и ООН», — написал президент.

    Моралес подчеркнул, что расширение санкций против РФ противоречит международным законам.

    «Боливия отвергает их (новые антироссийские санкции)», — говорится в сообщении.

    Ранее обе палаты конгресса США практически единогласно одобрили введение санкций против России, КНДР и Ирана.

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