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Боливия подписала три соглашения о пробных проектах разработки лития

Боливия подписала три соглашения о пробных проектах разработки лития Боливийская государственная компания Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) подписала три соглашения с компаниями из Австралии, Аргентины и Франции о пробных проектах разработки месторождений лития.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 02:19
Боливия подписала три соглашения о пробных проектах разработки лития

Боливийская государственная компания Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) подписала три соглашения с компаниями из Австралии, Аргентины и Франции о пробных проектах разработки месторождений лития.

Как передает Report, об этом сообщил президент южноамериканской страны Луис Арсе.

"Сегодня мы подписали три важных соглашения с компаниями Eau Lithium PTY LTD, Tecpetrol S. A. и Geolith Actaris о пробном использовании технологий на наших солончаках Эмпекса, Пастос Грандес (департамент Потоси) и Койпаса (департамент Оруро)", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщил президент YLB Омар Аларкон, пробные проекты продлятся от 90 до 120 дней. "После их завершения при положительном результате YLB начнет процесс переговоров о контрактах о строительстве заводов промышленного масштаба", - сказал он на церемонии подписания соглашений.

В апреле 2021 года Боливия объявила первый тендер на разработку месторождений лития. По его итогам YLB заключила соглашения с китайскими CBC и Citic Guoan, а также с Uranium One, входящей в структуры Росатома.

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