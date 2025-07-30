Боливия отзывает представителя в Перу из-за слов президента

Министерство иностранных дел Боливии вызвало поверенного в делах страны в Перу Эву Чукимиа для консультаций из-за слов президента этой республики Дины Болуарте, упомянувшей Боливию как пример "несостоявшегося государства".

Министерство иностранных дел Боливии вызвало поверенного в делах страны в Перу Эву Чукимиа для консультаций из-за слов президента этой республики Дины Болуарте, упомянувшей Боливию как пример "несостоявшегося государства".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Замглавы МИД Эльмер Катарина подчеркнул, что подобные заявления угрожают мирному сосуществованию стран и взаимному уважению, на которых должны основываться отношения между соседними и братскими странами. Он также сообщил о вызове для консультаций поверенного в делах Боливии в Перу, чтобы она предоставила подробный отчет о реакции и контексте заявлений президента Болуарте", - говорится в заявлении.

Катарина охарактеризовал слова президента Перу как недопустимые и назвал их "оскорблением достоинства народа Боливии".

Болуарте в своем послании по случаю 204-летия независимости Перу сказала, что ее страна в 2022 году была на "пути превращения в несостоявшееся государство, как Куба, Венесуэла, Боливия и многие другие".