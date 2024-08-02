Боливия осудила попытку госпереворота в Венесуэле

Власти Боливии выступили с категорическим осуждением попытки госпереворота в Венесуэле и поддержали общенациональный диалог.

Власти Боливии выступили с категорическим осуждением попытки госпереворота в Венесуэле и поддержали общенациональный диалог.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении боливийского МИД.

"МИД Боливии решительно осуждает попытку государственного переворота против президента Николаса Мадуро и планы по подмене воли венесуэльского народа, демократически выраженной на президентских выборах 28 июля", - отметили дипломаты.

"Боливия как государство, выступающее за диалог, отвергает акты насилия, которые продвигаются с целью изменить конституционный порядок в Венесуэле", - добавили в дипведомстве.

"Самоопределение народов и невмешательство являются основополагающими принципами международного права, которые должны соблюдаться для сосуществования государств", - резюмировали в МИД Боливии.