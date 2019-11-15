​Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. С таким заявлением выступила пятницу глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным руководителем государства Жанин Аньес, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии", - приводит ее слова радиостанция Erbol.

Боливийские власти отмечают, что причиной высылки дипломатов стало "вмешательство во внутренние дела" страны.

Лонгарик также заявила о достижении договоренности с властями Кубы по вывозу более 700 кубинских врачей из южноамериканской страны, где они работали в соответствии с соглашениями, заключенными в период руководства экс-президента Эво Моралеса.

"Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях, - приводит ее слова газета La Razon. - Я считаю, что этот вывод уместен и необходим, я полагаю, что это также позволит поддержать уважительные отношения, которые всегда существовали между Кубой и Боливией".