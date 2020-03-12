​Боливия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Власти Боливии объявляют чрезвычайное положение в стране в связи с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава администрации президента Йерко Нуньес.

"Правительство объявляет чрезвычайное положение в стране, что позволит властям ускорить направление средств на борьбу с вирусом", - сказал он.

Глава администрации добавил, что власти не намерены закрывать границы, однако граждане должны соблюдать добровольную изоляцию, если прибыли из стран, где заболевание особенно распространено.