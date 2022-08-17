Болгарские таможенники конфисковали более 100 кг героина на границе с Турцией

Болгарские таможенники конфисковали более 100 кг героина на контрольно-пропускном пункте "Капитан Андреево" на границе с Турцией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Болгарские таможенники конфисковали более 100 кг героина на контрольно-пропускном пункте "Капитан Андреево" на границе с Турцией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в среду прокуратура, 210 пакетов с наркотическим веществом общим весом 104,94 кг и ориентировочной стоимостью около 9,5 млн левов (около €4,75 млн) были обнаружены в понедельник в тайниках легкового автомобиля, следовавшего во Францию.

Водитель автомобиля, 38-летний мужчина, имеющий двойное французско-турецкое гражданство, арестован, он обвинен в попытке контрабанды наркотиков. Кроме него, в автомобиле находились его супруга, двое детей и две собаки. Проводится расследование происшествия.