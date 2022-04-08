Болгарская полиция задержала бывшего министра туризма Румынии

Болгарская полиция задержала министра туризма Румынии в 2010-2011 годах Елену Удря, приговоренную к шести годам заключения за коррупцию.

Болгарская полиция задержала министра туризма Румынии в 2010-2011 годах Елену Удря, приговоренную к шести годам заключения за коррупцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-центра МВД.

"7 апреля Национальная полиция получила срочный запрос от румынских полицейских властей с просьбой помочь в обнаружении на территории страны легкового автомобиля и находящихся в нем лиц. В частности, в машине должна была быть румынка, приговоренная к шести годам тюремного заключения за коррупцию. Последняя была обнаружена в районе контрольно-пропускного пункта "Кулата" на болгаро-греческой границе и задержана на основании европейского ордера на арест на 24 часа", - отмечено в сообщении.

По информации румынских специальных служб, во время работы на своем посту Удря от различных компаний получила взятки в размере более 1,1 млн евро. В отношении нее будет начата процедура по экстрадиции.