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Болгарская полиция задержала бывшего министра туризма Румынии

Болгарская полиция задержала бывшего министра туризма Румынии Болгарская полиция задержала министра туризма Румынии в 2010-2011 годах Елену Удря, приговоренную к шести годам заключения за коррупцию.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 02:46
Болгарская полиция задержала бывшего министра туризма Румынии

Болгарская полиция задержала министра туризма Румынии в 2010-2011 годах Елену Удря, приговоренную к шести годам заключения за коррупцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-центра МВД.

"7 апреля Национальная полиция получила срочный запрос от румынских полицейских властей с просьбой помочь в обнаружении на территории страны легкового автомобиля и находящихся в нем лиц. В частности, в машине должна была быть румынка, приговоренная к шести годам тюремного заключения за коррупцию. Последняя была обнаружена в районе контрольно-пропускного пункта "Кулата" на болгаро-греческой границе и задержана на основании европейского ордера на арест на 24 часа", - отмечено в сообщении.

По информации румынских специальных служб, во время работы на своем посту Удря от различных компаний получила взятки в размере более 1,1 млн евро. В отношении нее будет начата процедура по экстрадиции.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan polisi Rumıniyanın keçmiş nazirini saxlayıb

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