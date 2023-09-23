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Болгария закупит у США более 180 бронемашин Stryker

Болгария закупит у США более 180 бронемашин Stryker Правительство Болгарии одобрило покупку 183 американских боевых машин Stryker с целью модернизации сухопутных войск и приведения их в соответствие со стандартами НАТО.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 08:33
Болгария закупит у США более 180 бронемашин Stryker

Правительство Болгарии одобрило покупку 183 американских боевых машин Stryker с целью модернизации сухопутных войск и приведения их в соответствие со стандартами НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

В правительстве Болгарии объяснили, что цель проекта заключается в достижении оперативной совместимости с союзниками по НАТО, а также приобретение возможностей и поддержки для защиты стран самостоятельно, в рамках совместных операций и в системе коллективной обороны, а также для участия в операциях союзников за пределами страны.

Решение о приобретении бронемашин Stryker было принято после одобрения Государственным департаментом США продаж Болгарии 183 автомобилей и соответствующего оборудования на сумму 1,5 миллиарда долларов.

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