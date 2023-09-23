Болгария закупит у США более 180 бронемашин Stryker

Правительство Болгарии одобрило покупку 183 американских боевых машин Stryker с целью модернизации сухопутных войск и приведения их в соответствие со стандартами НАТО.

Правительство Болгарии одобрило покупку 183 американских боевых машин Stryker с целью модернизации сухопутных войск и приведения их в соответствие со стандартами НАТО.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press.

В правительстве Болгарии объяснили, что цель проекта заключается в достижении оперативной совместимости с союзниками по НАТО, а также приобретение возможностей и поддержки для защиты стран самостоятельно, в рамках совместных операций и в системе коллективной обороны, а также для участия в операциях союзников за пределами страны.

Решение о приобретении бронемашин Stryker было принято после одобрения Государственным департаментом США продаж Болгарии 183 автомобилей и соответствующего оборудования на сумму 1,5 миллиарда долларов.