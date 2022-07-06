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Болгария заблокировала перевод посольству России на сумму 890 тыс. долларов

Болгария заблокировала перевод посольству России на сумму 890 тыс. долларов Болгария в соответствии с санкциями Европейского союза заблокировала перевод посольству России в стране на сумму 890 тысяч долларов.
Другие страны
6 июля 2022 г. 19:45
Болгария заблокировала перевод посольству России на сумму 890 тыс. долларов

Болгария в соответствии с санкциями Европейского союза заблокировала перевод посольству России в стране на сумму 890 тысяч долларов.

Как передает Report, об этом сообщил кандидат на пост премьер-министра Болгарии, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев.

"Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза. Вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии, когда поступит решение об их разблокировании, нами будут предприняты соответствующие действия", - заявил болгарский министр.

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